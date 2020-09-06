Спливли нові чутки про розлучення зоряної пари Максима Галкіна і Алли Пугачової

Їх спровокували російські артисти Філіп Кіркоров і Микола Басков під час ефіру програми "Ти не повіриш!". Зокрема, Кіркоров неоднозначно висловився про стосунки Пугачової з Галкіним.

"Мені якось непристойно коментувати, що відбувається в цій прекрасній родині. Я на це не маю ніякого права і підстави. Я можу тільки по Instagram дивитися, як виглядають їхні прекрасні діти, прекрасна сім'я. У них сади. Цвіте все. Алла Борисівна в прекрасній формі. Я дуже за них радію", - прокоментував співак.

Також додав своє слово під час шоу і Басков, тим самим спантеличивши шанувальників про можливе розлучення зоряної пари.

"Я людина дипломатична. Спілкуюся і з тією стороною, і з цією. Тому залишу це при собі", – відповів артист.

Також раніше повідомлялося, що примадонну Аллу Пугачову зможуть "прихистити" у разі розлучення з Максимом Галкіним. Такою заявою відзначився відомий продюсер Андрій Разін.

За його словами, він готовий зіграти весілля з російською примадонною за умови, якщо вона піде від відомого шоумена Максима Галкіна.

Продюсер також додав, що протягом останніх шести місяців Максим Галкін "не тягне" Аллу Пугачову у фінансовому плані через карантин і скасовані концерти.

Нагадаємо, Галкін показав домашні розваги з Пугачовою і дітьми.

Як повідомляла Politeka, маленька дочка Пугачової і Галкіна довела шанувальників до сліз.

Також Politeka писала, що Пугачова без макіяжу захопила молодим образом поруч з Орбакайте.