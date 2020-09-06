Всплыли новые слухи о разводе звездной пары Максима Галкина и Аллы Пугачевой

Их спровоцировали российские артисты Филипп Киркоров и Николай Басков во время эфира программы "Ты не поверишь!". В частности, Киркоров неоднозначно высказался об отношениях Пугачевой с Галкиным.

"Мне как-то неприлично комментировать, что происходит в этой прекрасной семье. Я на это не имею никакого права и основания. Я могу только по Instagram смотреть, как выглядят их прекрасные дети, прекрасная семья. У них сады. Цветет все. Алла Борисовна в прекрасной форме. Я очень за них радуюсь", – прокомментировал певец.

Также добавил свое слово во время шоу и Басков, тем самым озадачив поклонников о возможном разводе звездной пары.

"Я человек дипломатичный. Общаюсь и с той стороной, и с этой. Поэтому оставлю это при себе", – ответил артист.

Также ранее сообщалось, что примадонну Аллу Пугачеву смогут "приютить" в случае развода с Максимом Галкиным. Таким заявлением отличился известный продюсер Андрей Разин.

По его словам, он готов сыграть свадьбу с российской примадонной при условии, если она уйдет от известного шоумена Максима Галкина.

Продюсер также добавил, что на протяжении последних шести месяцев Максим Галкин "не тянет" Аллу Пугачеву в финансовом плане из-за карантина и отмененных концертов.

Напомним, Галкин показал домашние развлечения с Пугачевой и детьми.

Как сообщала Politeka, маленькая дочь Пугачевой и Галкина довела поклонников до слез.

Также Politeka писала, что Пугачева без макияжа восхитила молодым видом рядом с Орбакайте.