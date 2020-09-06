Фітнес-модель Ана Чері захопила шанувальників відвертим пляжним образом

Як повідомляє Politeka.net, знаменита фітнес-модель Ана Чері частенько показує, як тримає себе у формі - постить мотивуючі і спокусливі фото з тренувань і розповідає про правильне харчування. До всього іншого, вона не соромиться показувати свої апетитні форми у всій своїй красі.

У мережі Instagram можна знайти безліч фанатських сторінок знаменитої красуні. Кілька годин на одній з них з'явилося спокусливе фото моделі в прозорому вбранні.

Зокрема фанати опублікували фото, на якому Чері постала в яскравому образі. З темним волоссям, укладеним у високий хвіст на потилиці, чітко промальованими чорними стрілками і губами з нюдовим блиском, вона виглядає так, немов збирається на один зі спортивних конкурсів.

Правда при цьому її спортивний образ вельми екстремальний: топ складений з прозорої сіточки, яка не приховує її форм і демонструє те, що дівчина не стала надягати під нього ліфчик. Також вона накинула на себе білу спідницю, яку кокетливо підняла до верху - під нею не виявилося нижньої білизни.

Фанати залишилися в захваті від нового образу своєї епатажної улюблениці.

"Ви надзвичайно красиві та спокусливі❤️", " чудова спокуслива жінка", "Просто ідеальна крихітка❤️❤️😍😍", "💚💚красива💚 💚", "потрібно побільше таких жарких кадрів"., "Хороші форми", "красиві досконалості😍".

Нагадаємо, що спекотна модель Ана Чері посвітила своїми "черешеньками" прямо на столі: "Десерт готовий!".

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