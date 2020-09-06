Фитнес-модель Ана Чери восхитила поклонников откровенным пляжным образом
Как сообщает Politeka.net, знаменитая фитнес-модель Ана Чери частенько показывает, как держит себя в форме - постит мотивирующие и соблазнительные фото с тренировок и рассказывает о правильном питании. Ко всему прочему, она не стесняется показывать свои аппетитные формы во всей своей красе.
В сети Instagram можно найти множество фанатских страниц знаменитой красавицы. Несколько часов на одной из них появилось соблазнительное фото модели в прозрачном наряде.
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В частности фанаты опубликовали фото, на котором Чери предстала в ярком образе. С темными волосами, уложенными в высокий хвост на затылке, четко прорисованными черными стрелками и губами с нюдовым блеском, она выглядит так, словно собирается на один из спортивных конкурсов.
Правда при этом ее спортивный образ весьма экстремальный: топ составлен из прозрачной сеточки, которая не скрывает ее форм и демонстрирует то, что девушка не стала надевать под него лифчик. Также она набросила на себя белую юбку, которую кокетливо приподняла к верху - под ней не оказалось нижнего белья.
Фанаты остались в восторге от нового образа своей эпатажной любимицы.
"Вы необычайно красивы и соблазнительны❤️", "Великолепная соблазнительная женщина", "Просто идеальная крошка❤️❤️😍😍", "💚💚Красивая💚💚", "Нужно побольше таких жарких кадров"., "Хорошие формы", "Красивые совершенства 😍".
Напомним, что знойная модель Ана Чери посветила своими "черешенками" прямо на столе: "Десерт готов!".
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