Стало відомо, як можуть подорожчати тарифи на газ для населення в опалювальному сезоні

Свій прогноз озвучив експерт Артем Компан, передає Finance.ua.

За його словами, до грудня 2020 року газ для простих українців може подорожчати до 7 грн/кубометр.

"Зараз Ціна контрактів на вересень вже становить 5,5 - 5,8 грн за кубометр з урахуванням транспортування до кордону України. Але ціна змінюється щодня. Ближче до грудня ми вже бачимо ціну контрактів понад 7 грн за кубометр", – прогнозує фахівець.

Представник Нафтогазу Максим Рабінович, у свою чергу, стверджує, що розцінки на опалення в цьому сезоні будуть менше, ніж в 2019 році.

"Зараз ціни на ринку змінюються досить активно. На них впливають як зовнішні чинники, наприклад обсяги поставок американського LNG-газу в Європу, так і внутрішні – вплив вірусу на роботу промислових підприємств. Надалі посилиться вплив і температурних режимів", - пояснив він.

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За словами експерта Віталія Скаршевського, через великі борги Підготовка до опалювального сезону в Україні може бути провалена. Тільки на газовому ринку заборгованість становить 114 млрд.

Скаршевський попередив, що Україна може зустрітися з серйозними проблемами вже восени цього року.

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