Російський артист Олександр Ревва, якого всі знають як Артура Пирожкова, поділився мотиваційним постом з шанувальниками

Про це пише Politeka.net.

Публікацію зірка зробила в своєму особистому мікроблозі Instagram.

Зокрема, Олександр Ревва опублікував свіже фото, на якому можна побачити, що артист у відмінній спортивній формі.

Крім цього, він вирішив супроводити знімок мотиваційним текстом.

"Доброго ранку! - скажеш кому-то.. І буде йому дуже доброго ранку... І день буде добрий... І добрі зустрічі... І добрий, звичайно, вечір... Як важливо і потрібно, щоб відразу з ранку тобі побажали просто добра!",- йдеться у підписі до публікації.

Свіже фото Артура Пирожкова, на якому він, ймовірно, вирішив пограти своїми м'язами, припало до душі шанувальникам, через що вони завалили його "лайками" і захопленими коментарями.

"Доброго ранку! Приклад, коли образ перейшов в реальність! Просто красунчик", "Який ви класний, Олександр!", "Просто кращий", "добре сказано", "Олександр, Прокоментуйте будь ласка мою публікацію, вам не важко, а мені приємно, заздалегідь спасибі, це моя мрія", "І вам Я бажаю добра! здоров'я успіхів у кар'єрі, радості і багато позитиву!", "А де бабусин манікюр?", "Ну красень", - написали вони під фото.

Відзначимо, що гра м'язами припала до душі навіть співачці Софії Ротару, яка також залишила "лайк" під публікацією.

Раніше Олександр Ревва поділився з підписниками, що події фільму "прабабуся легкої поведінки", в якому він зараз знімається, будуть проходити на ВДНГ в Москві в 1980 році. Вона навіть показала своє фото в новому образі на тлі столичних видів.

Заради яскравого образу в черговому фільмі актор Олександр Ревва навіть зважився на кардинальну зміну іміджу, через що йому доведеться деякий час ходити з вусами.

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