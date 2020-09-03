Украинцев огорошили новыми поборами с приходом осени 2020
Как рассказала сооснователь ОО «Родители SOS» Алена Парфенова, месячная сумма поборов в школах может доходить до 1500 гривен, передает УНИАН.
К традиционным сборам денег на ремонты, поздравление с Днем учителя, тетради, учебники, охрану в этом году добавился «пакет «на борьбу с ковид». Теперь за счет родителей пытаются окупать антисептиков, и салфетки, и перчаток, и бумажные полотенца.
Суммы варьируются от 200 гривен до 1000-1500.
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«Даже во время карантина были учебные заведения, которые продолжали собирать средства, придумывая какие-то глупости о том, на что они нужны. Это очень болезненный вопрос. Мы постоянно слышим: «Это нужно для ваших детей» или «школа умрет без денег родителей». Но она жива», - рассказывает активистка.
По итогам опроса родителей в Киеве в 2017 и 2018 годах оказалось, что в целом они ежегодно платят 2,5 млрд грн в год.
Однако не всегда просят деньги.
«В сельской местности родители несут в школу продукты. Это ужасает, когда родителям говорят: «Не предусмотрены деньги на питание. Принесите хлеб и два ведра картошки». У нас ХХІ век, но в сельской местности, какое-то средневековье. И учитывая, что в сельской местности расположено 62% украинских школ, это катастрофа», - отмечает активистка.
Напомним, родители забили тревогу из-за новых "правил", документ: "Школа ответственности не несет".
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