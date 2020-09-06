Украинцам рассказали, кому придется платить "налог на роскошь"

Как передает Politeka.net, об этом информирует Telegram-канал "Адвокат права".

Налог на роскошь - название некоторых видов налога на имущество, и, согласно украинскому законодательству, его относят к группе местных отчислений.

Если он относится к группе местных отчислений, то размер налоговой ставки определяет местная власть, а деньги после уплаты также поступают в местные бюджеты.

В первую очередь, налогом на роскошь можно назвать транспортный налог и отчисления за недвижимость (кроме земельного участка).

Согласно законодательству, плательщиками налога на недвижимость являются физические и юрлица, которые владеют недвижимостью на территории Украины. При условии, если собственниками недвижимости являются несколько человек, то каждому предстоит оплатить "свою" часть.

"Роскошью" считаются квартиры площадью от 60 "квадратов" или жилые дома от 120 кв. м. Если подразумевается разные типы недвижимости, то совокупная площадь должна быть не менее 180 "квадратов".

Обладатели такой недвижимости будут переплачивать только за "лишние" метры. Например, если квартира площадью 86 кв.м., то владельцу придется заплатить налог на 26 квадратов. Если площадь квартиры больше 300 кв. м, а дома – более 500 кв. м, придется заплатить налог на роскошь. Это еще + 25 тыс. грн. ежегодно к сумме налога

Размер такого налога может быть определен по решению местных властей, и не должен превышать 1,5% от размера минималки. В начале 2020 года размер минимальной зарплаты составлял 4723 гривен, то максимальный размер ставки не может быть выше 70,8 грн.

Не стоит забывать, что за неуплату налога на роскошь предусмотрены финансовые санкции. За задержку платежа на срок до 30 дней придется уплатить еще 10% суммы налога, а за просрочку более чем 30 дней - 20% суммы долга.

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