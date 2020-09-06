В Україні пропонують за борги за комуналку в 20 разів збільшити пеню і відбирати водійські посвідчення

Про це йдеться в законопроекті №3613, який зареєстрували "Слуги народу".

Зараз за рішенням виконавця в українців можуть забрати в рахунок боргу частину зарплати, а якщо новий документ підтримає парламент, то арештовувати дохід зможуть і за борги по комуналці. З офіційної зарплати можуть забирати 50% в рахунок погашення боргу.

Крім того, згідно з документом, додатково за борги по комуналці доведеться платити штрафи (зараз, згідно із Законом Про житлово-комунальні послуги, є тільки невелика пеня): якщо борг більше року-штраф у розмірі 20%; якщо борг від двох років – штраф в 30%; борг від трьох років і більше – штраф в 50%.

Наприклад, якщо українець три місяці поспіль не платив за комуналку і відмовлявся підписувати договір реструктуризації, то повинен бути готовим до того, що у нього можуть заарештувати частину зарплати, забрати житло в рахунок боргу.

Якщо нововведення підтримають парламентарії, то вони набудуть чинності вже з 1 жовтня.

З цього числа будь-який борг підлягає реструктуризації. Простіше кажучи, з Комунальним підприємством доведеться домовлятися, як довго і якими частинами повертати гроші.

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