В Україні пропонують за борги за комуналку в 20 разів збільшити пеню і відбирати водійські посвідчення
Про це йдеться в законопроекті №3613, який зареєстрували "Слуги народу".
Зараз за рішенням виконавця в українців можуть забрати в рахунок боргу частину зарплати, а якщо новий документ підтримає парламент, то арештовувати дохід зможуть і за борги по комуналці. З офіційної зарплати можуть забирати 50% в рахунок погашення боргу.
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Крім того, згідно з документом, додатково за борги по комуналці доведеться платити штрафи (зараз, згідно із Законом Про житлово-комунальні послуги, є тільки невелика пеня): якщо борг більше року-штраф у розмірі 20%; якщо борг від двох років – штраф в 30%; борг від трьох років і більше – штраф в 50%.
Наприклад, якщо українець три місяці поспіль не платив за комуналку і відмовлявся підписувати договір реструктуризації, то повинен бути готовим до того, що у нього можуть заарештувати частину зарплати, забрати житло в рахунок боргу.
Якщо нововведення підтримають парламентарії, то вони набудуть чинності вже з 1 жовтня.
З цього числа будь-який борг підлягає реструктуризації. Простіше кажучи, з Комунальним підприємством доведеться домовлятися, як довго і якими частинами повертати гроші.
Нагадаємо, тарифи на комуналку злетять, кого з українців змусять переплачувати.
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