Стало відомо, як Кейт Міддлтон зможе вплинути на долю спадкоємця Меган Маркл і принца Гаррі

Про це пишуть 7 днів.

З'ясувалося, що герцогнія Кембриджська братиме участь у житті первістка Маркл і принца Гаррі.

Меган Маркл сильно засмутилася, коли їй нагадали дуже важливу інформацію про життя в королівській родині. І тепер вона може пошкодувати, що не відмовилася від права свого сина на трон у Великобританії.

Як відомо, коли Єлизавета II піде на спокій, королем стане її син Чарльз, а після нього – принц Вільям. Таким чином, первісток Гаррі і Меган Маркл Арчі стане п'ятим у черзі на трон. Але не це найголовніший нюанс.

Виявляється, перші шість спадкоємців престолу не можуть вступати в шлюб без дозволу королівської сім'ї. Навіть якщо у герцога Кембриджського з'явиться ще один спадкоємець, Арчі все одно повинен буде слідувати цьому правилу.

Тому принцу Арчі також доведеться рахуватися з думкою дружини Вільяма Кейт Міддлтон, з якою Меган Маркл досі в сварці.

Раніше ми розповідали, як Кейт Міддлтон засмутила Меган Маркл.

Вперше Меган Маркл познайомилася з членами королівської сім'ї в листопаді 2016 року. Але тоді зірку Голлівуду представили лише старшому синові принцеси Діани. У цей вечір на зустріч повинна була прийти і Кейт Міддлтон.

Майбутня дружина принца Гаррі, як стверджують королівські біографи, засмутилася через те, що їй не вдалося познайомитися з Кейт Міддлтон, яка в цей вечір вирішила залишитися з дітьми.

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