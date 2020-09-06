Стало известно, как Кейт Миддлтон сможет повлиять на судьбу наследника Меган Маркл и принца Гарри

Об этом пишут 7 дней.

Выяснилось, что герцогния Кембриджская будет принимать участие в жизни первенца Маркл и принца Гарри.

Меган Маркл сильно расстроилась, когда ей напомнили весьма важную информацию о жизни в королевской семье. И теперь она может пожалеть, что не отказалась от права своего сына на трон в Великобритании.

Как известно, когда Елизавета II уйдет на покой, королем станет ее сын Чарльз, а после него – принц Уильям. Таким образом, первенец Гарри и Меган Маркл Арчи станет пятым в очереди на трон. Но не это самый главный нюанс.

Оказывается, первые шесть наследников престола не могут вступать в брак без разрешения королевской семьи. Даже если у герцога Кембриджского появится еще один наследник, Арчи все равно должен будет следовать этому правилу.

Поэтому принцу Арчи также придется считаться с мнением супруги Уильяма Кейт Миддлтон, с которой Меган Маркл до сих пор в ссоре.

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Впервые Меган Маркл познакомилась с членами королевской семьи в ноябре 2016 года. Но тогда звезду Голливуда представили лишь старшему сыну принцессы Дианы. В этот вечер на встречу должна была прийти и Кейт Миддлтон.

Будущая супруга принца Гарри, как утверждают королевские биографы, огорчилась из-за того, что ей не удалось познакомиться с Кейт Миддлтон, которая в этот вечер решила остаться с детьми.

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