Що потрібно знати про це

Для українців, які отримують субсидії на газ, ввели нове правило

Зокрема, споживачі природного газу, які отримують субсидії, зобов'язані негайно повідомляти органи соцзахисту про зміну постачальника палива. Інакше пільги та субсидії можуть нарахувати неправильно.

Про це попередили в прес-службі на сайті Міністерства соціальної політики.



У повідомленні сказано, що таке правило пов'язане з тим, що в Україні з 1 серпня ввели ринок природного газу, який передбачає вибір компанії і ціни при купівлі блакитного палива. Варто також нагадати, що Нафтогаз України підвищив ціну на газ для населення у вересні на 45%.

Щомісячно органи соцзахисту отримують від постачальників газу інформацію про тарифи.

"Ці відомості отримуються на підставі отриманої від пільговиків та одержувачів житлових субсидій інформації про набір одержуваних ними житлово-комунальних послуг, а також про дані підприємств – постачальників цих послуг (назва, код ЄДРПОУ, номер особового рахунку тощо). Своєчасне надання інформації про зміну виконавців ЖКП забезпечить актуальний і правильний розрахунок розміру субсидій і пільг", - повідомили в Мінсоц.

Через нову методику розрахунку доходу в Україні знизиться розмір соціальної допомоги багатодітним сім'ям.

Крім того, вже зменшили і розмір субсидій. В результаті в опалювальний сезон субсидія зменшитися приблизно на 40% в порівнянні з минулим роком.

Нагадаємо, жорстке правило по субсидіях і пільгах в Україні: хто більше не отримає грошей.

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