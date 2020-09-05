Українські чиновники вирішили розповісти громадянам про те, що деяким з них доведеться залишитися без субсидії
Про це заявив заступник міністра соцполітики Віталій Музиченко, передає "Україна 24».
За його словами, згідно з постановою Кабміну №373 від 2019 року, можливість надання субсидії є готівковою та безготівковою. Документ передбачає, що якщо у громадянина з'явиться заборгованість по комуналку на суму понад 20 неоподатковуваних мінімумів (340 грн), виплати соціальної допомоги будуть здійснюватися виключно в безготівковій формі.
"Якщо з'явилася прострочена заборгованість, то приймається рішення про переведення пільги в безготівкову форму. Якщо заявник погасить свою заборгованість (по комуналці), він може звернутися із заявою і повернути готівкову форму виплати субсидії», - зазначив він.
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Уточнимо, що станом на липень цього року, в Україні субсидію отримали 2,934 млн домогосподарств. Середній розмір допомоги склав близько 257 гривень.
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