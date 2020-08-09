В Украине правительнство переписало правила расчета совокупного дохода семьи, который принимают во внимание при назначении субсидии
Решить проблему субсидий, по мнению чиновников, может единый для всех подход в назначении социальной помощи. Точнее – методика расчета совокупного дохода семьи, от которого и будут отталкиваться соцработники.
Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением №632, которое утвердил Кабинет министров.
«Это уже неприлично»: фитнес-тренер Усманова слишком сильно натянула купальник ради горячего кадра
Нацбанк принял кардинальное решение по наличке, что будет с купюрами: "С 1 сентября..."
Виктор Павлик заговорил о покойном сыне, молодая жена не выдержала: "Покойся с Богом, ты теперь..."
Тина Кароль готовится к расставанию с мужчиной своей мечты: "Мы для себя решили..."
Документ занимает более 40 страниц и, кроме единых для всех норм расчета совокупного дохода и перечня доходов, регулирует также нюансы назначения:
-
работники, потерявшие часть зарплаты или дохода из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности;
-
работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства);
-
работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты (кроме лиц, получающих пенсию);
-
физлица-предприниматели, которые не получают пособие по частичной безработице в период карантина как наемные работники.
В среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:
- заработная плата в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;
- денежное обеспечение военнослужащих;
- пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
- стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом. Не учитывается социальная стипендия, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
- социальные выплаты, которые назначаются управлениями социальной защиты населения, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования;
- денежные переводы, полученные из-за границы;
- другие доходы, сведения о которых получены от налоговой службы и Пенсионного фонда, а также доходы, задекларированные заявителем.
Также постановлением увеличили размер выплат. Например, на детей, над которыми установлена опека или попечительство. Такая помощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью – до 3,5 "минималок".
Кроме того, если скрыл часть дохода, материальную помощь и деньги придется вернуть, говорится в новом документе. Такая норма вполне справедлива, однако учитывая уровень теневой занятости, под "санкции" может попасть чуть ли не большинство семей.
Напомним, что в Кабмине выдвинули жесткие условия об отмена субсидий в Украине: кто останется без денег.
Как сообщала Politeka, будет урезание выплат украинцам, кто попадет под удар: "Станут богаче на бумаге, но...".
Также Politeka писала, что украинцам повысят зарплаты, названы сроки и новые суммы: "До 22 тысяч...".