В Украине правительнство переписало правила расчета совокупного дохода семьи, который принимают во внимание при назначении субсидии

Решить проблему субсидий, по мнению чиновников, может единый для всех подход в назначении социальной помощи. Точнее – методика расчета совокупного дохода семьи, от которого и будут отталкиваться соцработники.

Соответствующие нововведения предусмотрены постановлением №632, которое утвердил Кабинет министров. 

пенсии, выплаты, субсидия

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Документ занимает более 40 страниц и, кроме единых для всех норм расчета совокупного дохода и перечня доходов, регулирует также нюансы назначения:

  • работники, потерявшие часть зарплаты или дохода из-за вынужденного сокращения продолжительности рабочего времени в связи с остановкой (сокращением) деятельности;

  • работники, получающие оплату времени простоя в соответствии со статьей 113 КЗоТ (кроме периода освоения нового производства);

  • работники, находящиеся в отпуске без сохранения зарплаты (кроме лиц, получающих пенсию);

  • физлица-предприниматели, которые не получают пособие по частичной безработице в период карантина как наемные работники.

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В среднемесячный совокупный доход учитываются следующие доходы:

  • заработная плата в размере, который остается после уплаты налога на доходы физических лиц;
  • денежное обеспечение военнослужащих;
  • пенсия, ежемесячное пожизненное денежное содержание судей в отставке;
  • стипендия, в том числе с суммой ее индексации, начисленной в соответствии с законом. Не учитывается социальная стипендия, которая предоставляется детям-сиротам, детям, лишенным родительской опеки;
  • социальные выплаты, которые назначаются управлениями социальной защиты населения, в том числе жилищная субсидия и льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг,  приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • пособие по безработице, другие страховые выплаты, которые назначаются фондами социального страхования;
  • денежные переводы, полученные из-за границы;
  • другие доходы, сведения о которых получены от налоговой службы и Пенсионного фонда, а также доходы, задекларированные заявителем.

пенсии, выплаты, субсидия

Также постановлением увеличили размер выплат. Например, на детей, над которыми установлена ​​опека или попечительство. Такая помощь для них увеличена с 2 прожиточных минимумов до 2,5. Для детей с инвалидностью – до 3,5 "минималок".

Кроме того, если скрыл часть дохода, материальную помощь и деньги придется вернуть, говорится в новом документе. Такая норма вполне справедлива, однако учитывая уровень теневой занятости, под "санкции" может попасть чуть ли не большинство семей.