Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в спортивному вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, на опублікованій фотографії Квітко позує в тісному спортивному вбранні, демонструючи розкішну фігуру у всій красі. Знаменитість вирішила доповнити образ окулярами і елегантними браслетами. Шанувальники знаменитості прийшли в захват від побаченого.

"Безмежна спокуса», «красуня до неможливості», «виглядаєш неймовірно», «фантастичний вигляд», «дуже мило виглядаєш», "боже, не можу намилуватися", - пишуть вони.

До цього ми розповідали, що знаменита російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, звивалася на пірсі заради ефектних кадрів.

Красуня запаморочила голову багатьом користувачам мережі. Фанати, які не в силах встояти перед такою спокусницею, створюють відповідні сторінки в Instagram.

Красуня одягла купальний наряд з пікантним вирізом посередині. З великого декольте ледь не вивалювалися груди знаменитості, але її це анітрохи не бентежило, навпаки вона всіляко звивалася.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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