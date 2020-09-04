Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, извивалась на пирсе ради эффектных кадров

Красотка вскружила голову многим пользователям сети, пишет Politeka.net. Фанаты, которые не в силах устоять перед такой искусительницей, создают соответствующие странички в Инстаграм.

Так, в одной из фан-групп появилось архивное видео Квитко, где она позирует в соблазнительном купальнике. (Чтобы посмотреть, доскролльте до конца страницы)

Красотка надела купальный наряд с пикантным вырезом посередине. Из большого декольте едва не вываливалась грудь знаменитости, но ее это нисколько не смущало, наоборот она всячески извивалась.

Тонкую талию модели обвила ткань, напоминающая пояс.

Звезда распустила длинные волосы и поиграла с ними, откидываясь назад. Глаза Квитко прикрыли стильные очки.

За три часа видео посмотрели более 2000 раз.

Пользователи сети были в восторге от увиденного и похвалили звезду за столь смелые кадры.

"Хороша до неприличия", - написал один из поклонников.

Напомним, Анастасия Квитко предстала в черном купальнике с большим декольте. Вырез был очень пикантным и груди едва не выпрыгивали из него.

Тонкая черная ткань обтянула стройную талию модели, а поясок подчеркнул ее еще больше.

Звезда была влажной после купания, в частности, и ее волосы, которые она закинула назад.

Ранее сообщалось, что Анастасия Квитко повеселилась в простом белом бикини с прозрачными лямками на бедрах и тоненькой ткани. Чтобы скрыть излишне оголенные формы, знаменитость даже прикрыла часть груди руками снизу, однако остальное выставила.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

Также Politeka сообщала, что Анастасия Квитко подразнила пышными "пончиками" в одной сеточке и кружевах: топ "вкусных" образов