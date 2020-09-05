Звезда украинского шоу "Холостяк-10" Макс Михайлюк показал уникальный кадр во время полета
Как сообщает Politeka.net, пилот выложил на своей странице в социальной сети фото своей основной работы. Красавец запечатлен в кабине самолета в форме и с наушниками на голове. На снимке Макс Михайлюк небрежно поправляет штурвал, одновременно дергая за рычаг. За стеклом можно заметить только ясное небо.
"Наслаждаюсь этим #b737", - подписал снимок знаменитость.
Пользователи социальной сети восхитились умениями Макса Михайлюка и даже позавидовали ему в комментариях:
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"Самая захватывающая профессия! 👍"; "И я бы так хотела"; "Супер, какая красота"; "Ух, красавела".
Ранее Макс Михайлюк решил после долгого перерыва порадовать поклонников своей обнаженной натурой. Он опубликовал в сети фото, на котором запечатлен с голым торсом. Знаменитость позировал приспустив джинсы и расстегнув замок на ремне. Изюминкой образа стало нижнее белье, которое будто нарочно появилось снаружи намеренно. В описании Макс ударился в философию:
"Я думаю, что каждый заслуживает второго шанса, потому что иногда они не были готовы с первого раза, но чаще получаете один, так что сделайте это хорошо, оно того стоит. Начинайте каждый день заново с каждым новым восходом солнца и будьте готовы узнавать что-то новое".
Напомним, что экс-холостяк Макс Михайлюк без одежды засветился с молоденькой любовницей: "Променял одну Дашку на другую".
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