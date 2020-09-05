Украинские чиновники решили рассказать гражданам о том, что некоторым из них придется остаться без субсидии

Об этом заявил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко, передает «Украина 24».

По его словам, согласно постановлению Кабмина №373 от 2019 года, возможность предоставления субсидии является наличной и безналичной. Документ предусматривает, что если у гражданина появится задолженность по коммуналку на сумму более 20 необлагаемых минимумов (340 грн), выплаты социальной помощи будут осуществляться исключительно в безналичной форме.

«Если появилась просроченная задолженность, то принимается решение о переводе льготы в безналичную форму. Если заявитель погасит свою задолженность (по коммуналке), он может обратиться с заявлением и вернуть наличную форму выплаты субсидии», - отметил он.

Уточним, что по состоянию на июль этого года, в Украине субсидию получили 2,934 млн домохозяйств. Средний размер помощи составил около 257 гривен.

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