Украинские чиновники решили рассказать гражданам о том, что некоторым из них придется остаться без субсидии
Об этом заявил заместитель министра соцполитики Виталий Музыченко, передает «Украина 24».
По его словам, согласно постановлению Кабмина №373 от 2019 года, возможность предоставления субсидии является наличной и безналичной. Документ предусматривает, что если у гражданина появится задолженность по коммуналку на сумму более 20 необлагаемых минимумов (340 грн), выплаты социальной помощи будут осуществляться исключительно в безналичной форме.
«Если появилась просроченная задолженность, то принимается решение о переводе льготы в безналичную форму. Если заявитель погасит свою задолженность (по коммуналке), он может обратиться с заявлением и вернуть наличную форму выплаты субсидии», - отметил он.
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Уточним, что по состоянию на июль этого года, в Украине субсидию получили 2,934 млн домохозяйств. Средний размер помощи составил около 257 гривен.
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