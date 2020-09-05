Молода фітнес-модель Мішель Левін підкорила ідеальним тілом в чорному бікіні

Модель прославилася багато років тому, будучи сертифікованим фітнес-тренером, дівчина щодня ділиться корисною інформацією, розповідає про своє харчування, а також детально показує, як виконувати всі вправи правильно і без наслідків.

Цього разу струнка красуня показала на домашньому Селфі ідеально підтягнуту фігуру в чорному бікіні. Блондинка виглядала дуже стрункою і підтягнутою, тут же захопивши фанатів.

Свій образ Мішель не стала доповнювати чимось особливим, просте білизна з камінням з боків виглядало досить вдала. У підписі ж Левін написала, щоб шанувальники прокоментували, що саме вони бачать, як виглядає її фігура і чи не товста вона.

"Якої дієти ви дотримуєтеся? Ваше тіло просто натреноване вправами або робили пластичну операцію?", "Повністю ідеальний вигляд", «що сталося ? Вона була такою сексуальною. Вона сильно схудла, і мені це зовсім не подобається. Міс анорексія👎 👎 👎 👎",» моя мета. Було так близько 3 роки тому. Потрапив в тіло боді", " я бачу голову на стегнах !! Я правий чи неправий? @michelle_lewin", "красива картинка«," сліпий і в темряві, я все ще бачив би тебе. 🔥🔥🔥🔥🔥🧡🧡🧡», - пишуть користувачі.

Не так давно Мішель розповіла в одному зі своїх постів, що їсти на свята у великій кількості дуже шкідливо, а також перебирати з калоріями. Причому багато жінок були обурені словами Мішель, заявивши, що є багато – це нормально, нехай і шкідливо.

Під яскравим фото в білому бікіні Мішель написала про подію, а також захопила своїм тілом в крихітній тканині.

"Ось це так. Це було божевіллям ... Ну, ось що ми всі повинні чітко розуміти: я тут не для того, щоб вказувати вам, що робити. Я не твоя мать. У вас є вибір. І ось тут-то і вступає моя роль, Чи можу я бути частиною вас, будучи більш щасливою людиною, тоді бум !! Це моя місія! Я зробила це! 😬🤘🏻

Необмежене вживання нездорової їжі призведе до збільшення ваги. Набір жиру-це не те, до чого я прагну, набір жиру в багатьох випадках виявився причиною депресії і занадто ранньої смерті.

Я дбаю про ваше здоров'я, ваше благополуччя і, разом з тим, про ваше щастя. Якщо Щастя означає Для вас дійсно відмовитися від усього, що пов'язано з фізичним здоров'ям, в це свято, все добре», - дотепно зазначила Мішель, заручившись підтримкою фанатів.

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