Молодая фитнес-модель Мишель Левин покорила идеальным телом в черном бикини

Модель прославилась много лет назад, являясь сертифицированным фитнес-тренером, девушка каждый день делится полезной информацией, рассказывает о своем питании, а также подробно показывает, как выполнять все упражнения правильно и без последствий.

В этот раз стройная красотка показала на домашнем селфи идеально подтянутую фигуру в черном бикини. Блондинка выглядела очень стройной и подтянутой, тут же восхитив фанатов.

Свой образ Мишель не стала дополнять чем-то особенным, простое белье с камнями по бокам выглядело достаточно удачна. В подписи же Левин написала, чтобы поклонники прокомментировали, что именно они видят, как выглядит ее фигура и не толстая ли она.

«Какой диеты вы придерживаетесь? Ваше тело просто натренировано упражнениями или делали пластическую операцию?», «Полностью идеальный вид», «Что произошло ? Она была такой сексуальной. Она сильно похудела, и мне это совсем не нравится. Мисс анорексия👎👎👎👎», «Моя цель. Было так близко 3 года назад. Попал в тело боди», «Я вижу голову на бедрах !! Я прав или неправ? @michelle_lewin», «Красивая картинка, как же хороша...», «Слепой и в темноте, я все еще видел бы тебя. 🔥🔥🔥🔥🔥🧡🧡🧡», - пишут пользователи.

Не так давно Мишель рассказала в одном из своих постов, что есть на праздники в большом количестве очень вредно, а также перебирать с калориями. Причем многие женщины были возмущены словами Мишель, заявив, что есть много – это нормально, пусть и вредно.

Под ярким фото в белом бикини Мишель написала о произошедшем, а также восхитила своим телом в крошечной ткани.

«Вот это да. Это было безумием ... Ну, вот что мы все должны четко понимать: я здесь не для того, чтобы указывать вам, что делать. Я не твоя мать. У вас есть выбор. И вот тут-то и вступает моя роль, могу ли я быть частью вас, будучи более счастливым человеком, тогда бум !! Это моя миссия! Я сделала это! 😬🤘🏻

Неограниченное употребление нездоровой пищи приведет к увеличению веса. Набор жира - это не то, к чему я стремлюсь, набор жира во многих случаях оказался причиной депрессии и слишком ранней смерти.

Я забочусь о вашем здоровье, вашем благополучии и, вместе с тем, о вашем счастье. Если счастье означает для вас действительно отказаться от всего, что связано с физическим здоровьем, в этот праздник, все хорошо», - остроумно отметила Мишель, заручившись поддержкой фанатов.

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