Молодая фитнес-модель Мишель Левин показала жаркий кадр, позируя на постели в одном белье

Мишель является тренером, помогающим девушкам похудеть и быть в отличной форме даже после рождения ребенка. Сама она активно занимается, а на ее странице в Инстаграм фактически в каждом посту можно найти полезную информацию о правильном питании, упражнения на разные группы мышц и многое другое. В этот раз девушка решила подчеркнуть свою же привлекательность необычным образом, сообщает Politeka.

Девушка предстала в одном белоснежном белье на мягкой постели и восхитила видом в соблазнительной позе. При этом в посту она рассказала о планах на ближайшее врем:

«Друзья организуют этот «супер боулинг» здесь, в Майами. 🤔 Я должен наверняка встать и идти. Мне нравится боулинг 😬✌🏻».

Вот что ответили поклонники:

«Beautyful!», «Wooooow дорогая, я люблю твое великолепное тело, Милая», «Бро, что ???????? 😱🤤😰😍 Почему ты такая шикарная?» «, «Ayyyyyyye такая волшебная крошка🥰», «Совершенство во всей красе ❤», «Не торопитесь, мы не пожалеем времени, чтобы полюбоваться вашей красивой формой, когда вы будете готовы», «@cori_ioanna она похожа на тебя ... идеальное тело с идеальной улыбкой 🔥», «Идеальная девушка, такая сладкая ❤️🔥😘», «Идеальное тело, сладкая 🔥💪👍😘🌹❤️😍🍑😉».

Отметим, сама Мишель Левин родилась и выросла в Венесуэле. Ее родители развелись и Мишель с мамой жили очень бедно. В подростковом возрасте Мишель весила всего 40 килограмм, чем удивляла сверстников. Позже она начала работать моделью и в какой-то момент набрала много лишнего веса. Ей пришлось ходить в спортзал чтоб оставаться в форме, в этот момент девушка и поняла, чем хотела бы заниматься. После похудения звезде удалось попасть на обложку Венесуэльского Плейбоя.

Перебравшись в Майами, она начала устраивать карьеру, связанную со спортом. Теперь Мишель является одной из самых известных девушек в Инстаграме. На ее профиль подписано невероятное количество поклонников, превышающее 13, 6 миллионов человек.

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