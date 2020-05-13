Молодая 20-летняя американская фитнес-модель Соммер Рэй показала, чем покоряет многомилионную армию поклонников

Набирающая популярность девушка успела превзойти за короткий срок знаменитых моделей. В частности, девушка с легкостью превзошла фитнес-модель Ану Чери, прославившуюся благодаря своей фигуре, и не менее популярную Деми Роуз, которую уже прозвали британской Кардашьян, сообщает Politeka.

Соммер Рэй является любительницей активного отдыха и спорта на свежем воздухе. За короткий срок молодая девушка успела собрать почти 25 миллионов фанатов, которые продолжаю следить за обновлениями знаменитости в социальной сети Инстаграм.

Обладательница красивых ягодиц старается каждый день публиковать в Instagram новые видео, а также представляет их на Ютуб-платформе. Звезда постоянно радует поклонников фотографиями, на которых она либо в стрингах, либо в обтягивающих легинсах.

Отметим, девушка при этом активно занимается по специальной программе. Ее тренировки весьма эффективны, что видно по фигуре Соммер. Она много времени в своих тренировках уделяет ногам а точнее ягодицам которые она любит выкладывать через одну фотографию.

Отметим, в это же время фитнес-модель Ана Чери устроила фотосессию в новом ярком купальнике с необычным бело-коричневым принтом довольно скромного дизайна. Девушка дополнила свой образ милой оверсайз-рубашкой.

Похоже, за время карантина Ана решила основательно пополнить профиль новыми кадрами, отснятыми на пустынном пляже и похвастаться самыми разными кадрами на фоне океана. Девушка в этот раз сверкнула достоинством, сбросив рубашку с плечь и специально подняв лямки бикини повыше, создавая идеальный ракурс.

А вот Деми Роуз показала, как позирует в миниатюрном халате, из-под которого виднеется главная гордость девушки. Рядом с ней на кровати позирует ее собачка.

«Ауч, как выглядывает красота», «кажется, тебе нужен халат побольше», «это просто невозможно выдержать», «ты невероятная – как всегда!», - пишут ее поклонники.

Напомним, шикарная Ана Чери показала нереальные объемы, лосины аж трещат

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