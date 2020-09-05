Французька модель Тілан Блондо, яку називають найкрасивішою дівчинкою в світі, показала похмурий образ

Знаменитість виклала на сторінці в соціальній мережі "Instagram" нове фото, на якому постала в чорній толстовці, пише Politeka.net. Красуня сховала голову під капюшоном так, що видно тільки обличчя і кілька локонів, які вибилися назовні.

Тілан Блондо зробила максимально серйозну міну і підписала цей кадр відповідно: "Ніяких посмішок у понеділок". Користувачі оцінили зовнішній вигляд дівчини в коментарях до фото:

"Чорт, з моїм серцем покінчено"; "така прекрасна"; "гармата"; "будь ласка, посміхайся"; " це приголомшливо. Ви повинні бути так щасливі і схвильовані"; " незважаючи на все, чудова😍 🙏".

Нещодавно Тілан порадувала шанувальників, влаштувавши імпровізовану фотосесію прямо в туалеті літака. На кадрах видно, що подорожувати красуня воліє в зручному мішкуватому одязі, шортах і кросівках, які не утрудняють рухів. Доповнили образ найкрасивішої дівчинки окуляри і захисна маска, обов'язкова при авіаперельотах.

Раніше модель також опублікувала фото, для якого позувала позує з ідеальною зачіскою і великими красивими сережками. Тілан Блондо одягла для фотосесії строгий діловий піджак, але при цьому кокетливо прикусила великий палець руки, як маленька дитина.

Нагадаємо, що Тілан Блондо вразила виглядом без макіяжу і з мокрою головою: "ти серйозно така?».

Як повідомляла Politeka, Тілан Блондо вразила ідеальним обличчям поблизу: "Беліссімо!».

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