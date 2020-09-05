Французская модель Тилан Блондо, которую называют самой красивой девочкой в мире, показала мрачный образ

Знаменитость выложила на странице в социальной сети "Инстаграм" новое фото, на котором предстала в черной толстовке, пишет Politeka.net. Красотка спрятала голову под капюшоном так, что видно только лицо и несколько локонов, которые выбились наружу.

Тилан Блондо сделала максимально серьезную мину и подписала этот кадр соответствующе: "Никаких улыбок в понедельник". Пользователи оценили внешний вид девушки в комментариях к фото:

"Черт, с моим сердцем все кончено"; "Такая прекрасная"; "Пушка"; "Пожалуйста, улыбайся"; "Это потрясающе. Вы должны быть так счастливы и взволнованы"; "Несмотря на все, великолепна 😍🙏".

Недавно Тилан порадовала поклонников, устроив импровизированную фотосессию прямо в туалете самолета. На кадрах видно, что путешествовать красотка предпочитает в удобной мешковатой одежде, шортах и кроссовках, которые не стесняют движений. Дополнили образ самой красивой девочки очки и защитная маска, обязательная при авиаперелетах.

Ранее модель также опубликовала фото, для которого позировала позирует с идеальной прической и большими красивыми серьгами. Тилан Блондо надела для фотосессии строгий деловой пиджак, но при этом кокетливо прикусила большой палец руки, как маленький ребенок.

Напомним, что Тилан Блондо поразила видом без макияжа и с мокрой головой: «Ты серьезно такая?».

Как сообщала Politeka, Тилан Блондо поразила идеальным лицом вблизи: «Белиссимо!».

Также Politeka писала, что Тилан Блондо подразнила пышными формами в тесном топе: «Выросла малышка».