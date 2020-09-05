Українська прима-балерина і суддя шоу "Танці з зірками" Катерина Кухар побалувалася в гримерці з молодим красенем

Як передає Politeka.net, в сторіз на своїй сторінці в соцмережі "Instagram" танцівниця опублікувала короткі ролики, в яких звернулася до телеведучої Лесі Нікітюк з гримерки.

"Ну що, Лесечка, що ти там вчора говорила про свого юного хлопця? Сьогодні то він мій. Кусай собі лікті, якщо дістанеш", - кокетливо заявила Катерина Кухар під сміх стиліста, який примостився ззаду і піддершав її жарт.

Варто відзначити, що балерина опинилася перед молодою людиною в досить пікантному вигляді: з одягу на ній видно тільки халат, який красуня ще й приспустила на плечі. Судячи з кадрів, під низом у судді немає бюстгальтера. Крім того, Катерина Кухар сиділа з мокрим волоссям, ймовірно, тільки готувалася робити зачіску.

Танцівниця вже не вперше демонструє шанувальникам пікантні кадри із закулісся проекту. Раніше вона показала образ, який підготувала для церемонії нагородження. Катерина Кухар вбралася в червону сукню з пишними оборками на рукавах і коротким подолом. Такий фасон зробив акцент на струнких ногах танцівниці, образ красуні доповнили чорні туфельки.

Нагадаємо, що Кухар з "Танців з зірками" віддалася любовним утіхам з чоловіком прямо у воді.

Як повідомляла Politeka, роздягнена Кухар з " Танців з зірками» вбила наповал образом гарячої відьми.

Також Politeka писала, що Кухар з "Танців з зірками" без сорому задерла сукню і приголомшила пікантним виглядом.