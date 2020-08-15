Член жюри популярного шоу "Танці з зірками" Екатерина Кухар удивила смелой выходкой c платьем

Как сообщает Politeka.net, знаменитость опубликовала новое видео на своей странице в социальной сети "Инстаграм".

Для ролика Екатерина Кухар надела длинное платье с просторными рукавами, как у футболки. Балерина взялась руками за подол своего наряда и принялась махать ими из стороны в сторону, развевая. В какой-то момент платье сильно задралось, приоткрыв немножкол лишнего. Несмотря на это, знаменитость лучезарно улыбается.

"Живя искусством долгие годы, неосознанно переносишь и транслируешь правила балетной жизни в другие сферы повседневного бытия", - поделилась опытом Екатерина Кухар. - "Чем меньше опыта и знаний, тем больше усилий нужно приложить, чтобы выйти на новый уровень. Мой муж называет это «наращиванием мышц»".

Екатерина Кухар дала поклонникам много других жизненных советов. Так, по ее словам, очень важно соблюдать режим, разделять свои ценности с командой, не переживать из-за неудач, постоянно самосовершенствоваться и найти собственный источник вдохновения. Знаменитость призвала с любовью относиться к своему делу - и тогда все будет хорошо складываться.

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