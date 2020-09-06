Новий знімок легендарної співачки Алли Пугачової розбурхав шанувальників

Як відомо, одна з найзнаменитіших представниць російської естради Алла Пугачова регулярно стає об'єктом обговорення в мережі. Сама Примадонна не є активним користувачем соцмережі Instagram, як її чоловік Максим Галкін. Багато кадрів, присвячені співачці, з'являються на її фан-сторінках, передає Politeka.net

Так, наприклад, на одному з акаунтів був оприлюднений знімок помолоділої і посвіжілої Алли Борисівни, на якому вона позує в довгій червоній сукні зі своєю єдиною онукою Клавдією Земцовою. Пугачова обійняла ще маленьку дочку Христини Орбакайте, а здалеку стоїть її молодий чоловік Максим Галкін в чорному костюмі, доповнений метеликом і в кросівками. Треба сказати, що сама Примадонна виглядає розкішно, прямо по-королівськи.

"Внучка, бабуся і чоловік ☺ ♥ ️ красиві які))», - йдеться в підписі до знімка.

Користувачі мережі захопилися зовнішнім виглядом співачки в коментарях. Деякі пожартували, що Пугачова настільки переборщує з пластичними операціями, що виглядає навіть молодше онуки.

"Ох, яка Аллочка красотаааааа", " Як старовинне кіно...😍 ❤ ️ 👏 "Дуже красиві🌹 🌹 🌹", " Бабуся виглядає молодше внучки. Браво«, " чарівна красуня.❤️❤️❤️", "Хороша Алла, красень Максим. І Клавдія, схожа на тата👍»- висловилися вони.

До слова, у Христини Орбакайте троє дітей, Микита Пресняков, Дені Байсаров і Клавдія Земцова. Дочка співачки веде свій аккаунт в мережі Instagram і на думку фоловерів, у неї є всі шанси піти по стопах іменитих родичів.

Нагадаємо, що Пугачова-тусовщиця злилася в чуттєвому Танці з екс-коханцем Наташі Корольової: "ще живчик".

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