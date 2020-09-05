Есть, на что посмотреть

Известная киевская модель Алена Омович, которую называют украинской Кардашьян, сверкнула своей главной гордостью во всей красе

Как передает Politeka.net, модель опубликовала новый снимок у себя в Инстаграм. Девушка стояла на балконе. Она надела прозрачный пеньюар с перьями. Красотка выгнулась, выпятив напоказ свою упругую аппетитную «пятую точку» в стрингах. Грудь модель решила прикрыть рукой, сделав акцент на ягодицах.

«Не лайкаете мои фотки? Значит скоро в моем аккаунте инстаграм не будет ни одной подобной фотки. Останется одна реклама», - пригрозила Омович своим поклонникам.

Впрочем, угрозы блогера, похоже, совсем не смутили ее подписчиков. Они стали оставлять под фото язвительные комментарии.

«Интриги маловато...все закрыто», «Какая прекрасная», «Вот это напугала», «И все прям испугались и судорожно начали лайкать», «И все отпишутся, шикарно)», - пишут пользователи сети.

Как известно, у Омович в Инстаграм более 1,1 миллиона подписчиков. Девушка известна тем, что публикует весьма откровенные фото у себя в сети.

Ранее мы писали, что Омович поделилась откровенным фото с отдыха. Красотка позировала в невероятно крутой кофте на завязочках. Половина ее необъятной груди выглядывала наружу, что придало особой пикантности снимку.

Напомним, что Омович вылезла из бассейна в мокром мини, засветив лишнее: "Две пушки смотрят".

Как сообщала Politeka, Омович с гигантским декольте показала свое бесстыдство в ресторане: "Село идеально".

Также Politeka писала, что Омович еле удержала шестой размер в топе на веревочках: "Эта дама ангел".