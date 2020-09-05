Всемирно известный голливудский актер Джонни Депп, похоже, нашел новую любовь

57-летний Депп, который через месяц приступит к съемкам продолжения саги «Фантастические твари» в Лондоне, с радостью улетит в столицу Великобритании. И причина – не только в работе, передает Daily Mail.

По информации таблоидов, Джонни в Лондоне ждет 33-летняя актриса и модель Софи Германн, с которой актер якобы встречается.

Девушка прославилась после того, как снялась в телевизионном шоу о жизни наследников самых богатых семей города «Золотая молодежь Челси».

Пару видели вместе в одном из лондонских отелей, а познакомились влюбленные, по информации все тех же таблоидов, в начале года. Поговаривают, что инициатором знакомства была Софи, которая оставила свой номер телефона на клочке бумаги, просунув его между струн гитары Джонни.

Сначала они общались по телефону, разговаривая часами, а потом встретились.

Стоит отметить и тот факт, что в последние месяцы Деппу часто доводилось летать в Лондон, где рассматривался иск актера против издателя британского таблоида The Sun. Голливудская знаменитость обвинила издание в клевете, поскольку то распространило сведения о рукоприкладстве, предоставленные бывшей женой американца Эмбер Херд.

Свидетели предоставили суду факты, которые указывали на измены актрисы, ее агрессию по отношению к мужу и своим помощникам.

Напомним, что в Высшем суде Лондона 7 июля были возобновлены судебные разбирательства по этому делу. На суд экс-супруги пришли отдельно. Депп приехал на машине в сопровождении охраны, а Херд устроила театрализированное представление. Она шла на суд, держась за руки со своей защитой.

Адвокат Деппа в ответ на обвинения в домашнем насилии представил множество доказательств, когда именно Херд била и издевалась над актером. Так, в 2015 году она бросила в него бутылку водки, сильно поранив палец. Перед этим во время перелета на чартерном рейсе актриса оскорбляла и била его по лицу.

Напомним, что Эмбер Херд устроила горячие игры с подружкой-трансгендером, фото: Джонни Депп кусает локти.

Как сообщала Politeka, Депп раскрыл грязные подробности измен Эмбер Херд, Маск был не единственный: «Кувыркалась с подружкой и...».

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