Голливудская звезда, экс-жена Джонни Деппа Эмбер Херд поделилась откровенным снимком с отдыха

Фото она опубликовала на своей странице в Инстаграм, передает Politeka.net. На кадрах Эмбер запечатлена со своей подругой-трансгендером Кори Рэй и еще одним представителем ЛГБТ-сообщества. Эмбер сидит между ними, соблазнительно выгнувшись назад, обнимая при этом Кори.

«Скучаю», - написала Эмбер.

В комментариях, которые у актрисы ограничены, отписалось всего несколько ее друзей, в том числе и Кори Рэй.

«Эмбер детка! Скучаю по тебе и этой поездке так сильно! Так много особенных воспоминаний, и это был один из них! Спасибо, что поделилась и всегда поддерживала нас, люблю тебя», - написала она.

Напомним, что именно Кори Рэй была парой Эмбер Херд на церемонии награждения премией «Золотой глобус 2019». Это произошло на фоне длительных судебных разбирательств с ее бывшем мужем Джонни Деппом. Доподлинно неизвестно, Херд действительно дружит с Рэй или использует ее общество для того, чтобы смягчить критику СМИ.

В последние несколько недель против Херд было выдвинуто множество обвинений – избиение экс-супруга, проблемы с наркотиками, роман с Илоном Маском во время брака с Деппом. Не исключено, что вспомнить отдых с ЛГБТ-сообществом Херд решила неспроста.

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