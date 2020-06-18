Голливудский актер Джонни Депп раскрыл новые детали о жизни с бывшей женой Эмбер Херд

В рамках судебного процесса о клевете он заявил, что актриса изменяла ему не только с Илоном Маском, передает Daily Mail. По словам Деппа, у его экс-жены был групповой интим с Маском и подругой, известной моделью Карой Делевинь. Эмбер кувыркалась с подружкой и любовником в доме Деппа, когда еще была замужем за ним.

Об этом факте Деппу рассказал его сосед Джош Дрю. На тот момент он бесплатно проживал в квартире по соседству. Дрю является бывшим мужем лучшей подруги Херд Рокель Пеннингтон. Именно она, по его словам, рассказала ему о «тройничке» актрисы с Делевинь и Маском.

Известно, что кроме Дрю эту тройку в пентхаусе Деппа видела также консьержка. Все это происходило в 2016 году. Отметим, что после официального расставания с Деппом Херд некоторое время встречалась с Маском. Более того, их разрыв изобретатель очень тяжело переживал.

Маск утверждал, что их отношения начались после развода актрисы, но Депп уверен, что Херд изменяла ему с Маском. В подтверждение его слов есть фото из лифта, где Маск обнимает актрису.

Кроме этого, Депп пытается доказать, что Херд не была жертвой домашнего насилия.

Напомним, что бесстыжая экс-возлюбленная Деппа раздвинула ноги на переднем сидении авто, засветив лишнее: «Горячая детка».

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