Голливудский актер Джонни Депп раскрыл новые детали о жизни с бывшей женой Эмбер Херд

В рамках судебного процесса о клевете он заявил, что актриса изменяла ему не только с Илоном Маском, передает Daily Mail. По словам Деппа, у его экс-жены был групповой интим с Маском и подругой, известной моделью Карой Делевинь. Эмбер кувыркалась с подружкой и любовником в доме Деппа, когда еще была замужем за ним.

Об этом факте Деппу рассказал его сосед Джош Дрю. На тот момент он бесплатно проживал в квартире по соседству. Дрю является бывшим мужем лучшей подруги Херд Рокель Пеннингтон. Именно она, по его словам, рассказала ему о «тройничке» актрисы с Делевинь и Маском.

Джонни Депп, Эмбер Херд

Известно, что кроме Дрю эту тройку в пентхаусе Деппа видела также консьержка. Все это происходило в 2016 году. Отметим, что после официального расставания с Деппом Херд некоторое время встречалась с Маском. Более того, их разрыв изобретатель очень тяжело переживал.

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Маск утверждал, что их отношения начались после развода актрисы, но Депп уверен, что Херд изменяла ему с Маском. В подтверждение его слов есть фото из лифта, где Маск обнимает актрису.

Эмбер херд, илон маск

Кроме этого, Депп пытается доказать, что Херд не была жертвой домашнего насилия.

Напомним, что бесстыжая экс-возлюбленная Деппа раздвинула ноги на переднем сидении авто, засветив лишнее: «Горячая детка».

Как сообщала Politeka, редкое фото 18-летнего сына-красавчика Джонни Деппа взбудоражило сеть.

Также Politeka писала, что Эмбер Херд устроила горячие игры с подружкой-трансгендером, фото: Джонни Депп кусает локти.