Дочь Джонни Деппа Лили-Роуз показала, как выглядит ее 18-летний брат Джек, который отпраздновал день рождения

На фото Джек сидит в одних шортах и солнцезащитных очках. Парень пошел полностью в отца, ведь волосы, нос, овал лица и другие черты передались от старшего Деппа, можно сказать идеальная копия отца. Как известно, Джек не очень любит показывать свою личную жизнь публике, поэтому снимок с ним большая редкость. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страничку знаменитости.

Девушка опубликовала еще и архивные кадры, где сестра и брат запечатлены в фотобудке. Дети кривлялись и радовались жизни. На кадрах можно легко заметить, как ребята похожи друг на друга.

"Моему маленькому мальчику Джеки 18 лет. Мой мальчик, брат, мое сердце и душа, с днем рождения. Я тебя так люблю", - подписала фото красавица.

Фанаты поставили кадрам почти 500 тысяч лайков и написали множество комментариев:

"Прекрасно", "Сладкие дети", "С Днем рождения, маленький бро", "Он похож на своего отца", "Он похож на свою маму".

Ранее мы сообщали, что голливудского актера Джонни Деппа заметили в компании новой девушки.

В одном из лондонских ресторанов Джонн Депп встретился со своим другом режиссером Тимом Бертоном, который снимает его в большинстве своих фильмов. На встречу с Бертоном Депп пришел в сопровождении новой девушки.

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