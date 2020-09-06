Бразильська модель, колишній ангел Victoria’s Secret Алессандра Аброссіо показала гарний чорно-білий знімок, зроблений під час відпочинку

Як передає Politeka.net на новому фото всесвітньо відома красуня була одягнена в бікіні. У кадр потрапили тільки бретельки від купальника. Образ відпочиваючої модель доповнила великим солом'яним капелюхом, який Алессандра обхопила руками і прикрила одне око.

"Ви могли бачити сонце в її очах, вітер в її волоссі і смак нескінченної солі на її губах»💧 🌊, - підписав фото красуня.

Фолловери захопилися зовнішнім виглядом супермоделі в коментарях. Її публікація всього за 7 годин набрала понад 33 тисяч лайків.

"Ух ти, дуже-дуже красиво", " мені теж подобається ця цитата. ❤ ️ 😎 ", "Моє захоплення вам", - висловилися вони.

До цього ми повідомляли, що супермодель і зірка Victoria's Secret Алессандра Амбросіо похвалилася розкішною фігурою в мокрому купальнику.

"Ще один день в раю!» ,- коротко йдеться в повідомленні.

Уточнимо, що на опублікованих кадрах Амбросіо позує в мокрому купальнику, демонструючи розкішну фігуру у всій красі.

Нагадавши, зірка Victoria's Secret у вбранні з розрізом до пупка подражнила вигинами

Також Politeka писала, що мокрий ангел Victoria's Secret розпалила смачними об'ємами в міні-бікіні

А ще Politeka писала, що підхмелена зірка Victoria's Secret покрутила пружним бюстом прямо перед камерою