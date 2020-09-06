Бразильская модель, бывший ангел Victoria’s Secret Алессандра Аброссио показала красивый черно-белый снимок, сделанный во время отдыха

Как передает Politeka.net на новом фото всемирно известная красотка была одета в бикини. В кадр попали только бретельки от купальника. Образ отдыхающей модель дополнила большой соломенной шляпой, которую Алессандра обхватила руками и прикрыла один глаз.

«Вы могли видеть солнце в ее глазах, ветер в ее волосах и вкус бесконечной соли на ее губах» 💧🌊, - подписал фото красотка.

Фолловеры восхитились внешним видом супермодели в комментариях. Ее публикация всего за 7 часов набрала свыше 33 тысяч лайков.

«Ух ты, очень-очень красиво», «Мне тоже нравится эта цитата. ❤️😎», «Мое восхищение вам», -высказались они.

До этого мы сообщали, что супермодель и звезда Victoria’s Secret Алессандра Амбросио похвасталась роскошной фигурой в мокром купальнике.

«Еще один день в раю!», - коротко говорится в сообщении.

Уточним, что на опубликованных кадрах Амбросио позирует в мокром купальнике, демонстрируя роскошную фигуру во всей красе.

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