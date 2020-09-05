Українська модель і співачка Даша Астаф'єва показала спокусливий образ
"Вечірній дзвін", - коротко підписала свій пост модель.
На кадрі Астаф'єва постала лежачи на столі, в цікавому образі. Одягалася модель в білий піджак і спокусливу прозору спідницю.
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Шанувальники Даші захопилися її образом в коментарях під постом:
"Астаф'єва, у Вас ніс еталонний, та ще й губи людські. І ж.пка не з кулачок. Це дико захоплює і розчулює", "таке чуттєве фото", - писали під постом зірки.
Деякі шанувальники знаменитості вирішили з'ясувати, що вона хотіла сказати цим знімком:
"Ви прекрасні. Але що, це фото означає? Який несе сенс?",- поцікавилися в коментарях.
"Пригощайтесь", - повідомила Астаф'єва.
Раніше Астаф'єва опублікувала знімок, на якому позувала в сукні в горошок на березі океану. Особливу увагу її шанувальників привернула відсутність макіяжу, а деякі з них навіть порівняли її з дівчинкою.
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