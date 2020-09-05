Українська співачка Тіна Кароль захопила бекстейдж фото, зробленим під час роботи для вересневого номера Vogue

Не так давно зірка опублікувала кілька свіжих знімків, на яких позує для модного глянцю Vogue UA. Нові кадри, представлені на фан-акаунтах, викликали справжній фурор в мережі. Справа в тому, що зйомка зі співачкою була проведена в Нью-Йорку.

Її автором став популярний фотограф Грег Суолс, якому позували Кім Кардашьян, Кайлі Дженнер і Кеті Перрі, а стилістом, як ми вже повідомляли раніше, стала Анна зюрова. Новий бекстейдж кадр з'явився на сторінці "Фан-Тіни", який також розбурхав мережу.

Образ жінки-вамп, в якому постала артистка поруч з колегою, чимало спантеличив фанатів. Одні захопилися артисткою, інші згадали про дану Балану, з яким їй приписують роман:

"😳ВВВ очі не можу відірвати від арбузиков 😌Дан одягав», «поміняйте візажиста будь ласка 🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴🥴», «вибачте, але Тиночка зі стрілками виглядає старше«, "і знову Тіна Гола наполовину" « " Ойой, Тіна вміє дивувати💥 чудова дівчина», «Тінка вогонь з чоловіками», «в стару перетворили, на Пегову скидається», - пишуть фанати.

Раніше на одному зі схожих вже готових кадрів спокуслива Тіна вляглася в ліжко в томній позі. На ній лише светр з геометричним орнаментом: красуня позбулася трусиків заради спекотного фото, прикривши найпікантніше місце білим простирадлом. При цьому неможливо не насолодитися її ніжними вигинами і оксамитовими округлостями.

Усміхнена Кароль, ніби ніяковіючи, прикрила очі рукою.

На іншому фото співачка постала в зовсім іншому образі: якщо попереднє пронизане ніжністю, то тут красуня перевтілилася в фатальну жінку, "леді-бос".

Тіна в чорному шкіряному комбінезоні сиділа на табуреті, зухвало розставивши ноги і вигнувши спину. При цьому вона розстебнула верх, засвітивши нічим неприкритий пружний бюст. Волосся Тіна зібрала назад, доповнивши лук чіткими стрілками.

Крім запам'ятовується фотосесії, Кароль розкрила журналу головну інтригу-дату виходу її нового альбому"знайти своїх". Як стверджує офіційний фан-клуб співачки в Instagram, довгоочікуваний альбом вийде 18 вересня.

Нагадавши, Кароль розбурхала видом в "траурній" сукні:"Балан залишився в минулому".

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