Сама на себя не похожа

Настя Ивлеева удивила поклонников неожиданной сменой прически

Популярная российская блогерша и звезда программы «Орел и решка» поделилась новыми снимками со своими подписчиками в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

На новых селфи Ивлеева позирует с непривычной для себя прической. Ее короткие волосы уложены в ретро-стиле с «прилизанным» верхом и слегка завитыми вверх концами. Звезда дополнила свой образ легким макияжем, который идеально подчеркнул черты ее внешности.

Поклонники красотки не смогли пройти мимо ее стильных фото. При этом мнения насчет ее образа разделились.

«Честно, не очень», «Красотка, но не этот цвет помады», «Балдёж чистой воды», «Ну красота, не правда ли?», «60ые привет», «Ну просто шикарная», «Ты задаёшь стиль», «вызывайте пожарных, Ивлеева огонь», «О, Дуа Липа, здравствуйте!», «Ой, а где Анастэйша Ивлеентэз? Я тут вижу Бритни», «Ивлеева такая кошечка!», «Всегда - крутая, но такая прическа придаёт возраста. Не люблю такую...», «Мэрилин Монро в реальной жизни», «Бомбита», - пишут люди.

До этого мы писали, что Ивлеева похвасталась роскошной фигурой в купальнике.

На опубликованных снимках Ивлеева позирует в крохотном черном купальнике и кепке, излучая красоту и женственность. Это стало причиной бурных комментариев со стороны ее поклонников.

Напомним, дерзкая Ивлеева из "Орла и Решки" устроила грязные танцы, развалившись на полу: "Можно смотреть вечно".

Как сообщала Politeka, Ивлеева из «Орла и Решки» облачила сочные формы в крохотный купальник.

Также Politeka писала, что Ивлеева из «Орла и Решки» ошарашила перевоплощением: с увеличенной грудью, новым лицом и в образе гопника.