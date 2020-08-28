Відома модель Ірина Шейк вразила зміною зовнішності

Зірку можна не впізнати, адже вона стала блондинкою, пише Politeka.net. Кадри з таким кольором волосся з'явилися в одній з Instagram-груп.

На фото модель робила селфі, піднісши камеру ближче до обличчя. Пасма хвилястого волосся прикрили око знаменитості.

На іншому знімку Шейк позувала в чорній білизні з такою ж зачіскою. Блондинка дивилася в камеру, спокушаючи своїми досконалостями.

Варто відзначити, що це архівні кадри, зроблені приблизно чотири роки тому, коли відома красуня вирішила поекспериментувати із зовнішністю.

Зараз модель повернулася до свого кольору волосся - темно-русявого.

"Ірина Шейк вирішила змінити імідж і не прогадала", - вважають автори поста, які вирішили нагадати про колишню блондинку.

За чотири години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.

"Прогадала", "темненька була краще", "темною краще, благородніше", "звичайно не прогадала, коли стилістів купа😂", "красуня", "помолодшала👍", "красуня бомба🍒", "а мені подобається", "мені здається вона навіть лисою буде красуня", "Дешево виглядає, на жаль, але прогадала", " Прогадала... Була яскравіше", "типу вона така" піду куплю фарбу і пофарбуюся в блонд".... Еге ж... Там стилісти пихкали годин 5.... 😂 ", "Круто)))", " все пасує. Така нереальна красуня 😍", " та вона завжди класна!", "Як же вона крута", - написали користувачі мережі.

Нагадаємо, Ірина Шейк опублікувала новий кадр, зроблений під час професійної зйомки. Ірина трохи здивувала зовнішнім виглядом, адже постала в теплому светрі.

Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "виявився відомим...".

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