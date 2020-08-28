Відома модель Ірина Шейк вразила зміною зовнішності
Зірку можна не впізнати, адже вона стала блондинкою, пише Politeka.net. Кадри з таким кольором волосся з'явилися в одній з Instagram-груп.
На фото модель робила селфі, піднісши камеру ближче до обличчя. Пасма хвилястого волосся прикрили око знаменитості.
На іншому знімку Шейк позувала в чорній білизні з такою ж зачіскою. Блондинка дивилася в камеру, спокушаючи своїми досконалостями.
"Яка у Дана красуня": найрідніша жінка Балана засліпила фігурою в літніх міні-нарядах
Російська Кардашьян вивалялася в піску, прикрившись одними ниточками: "Пончик солодкий"
Пекуча екс-солістка "Серебро" попустувала на траві і збентежила всіх видом без білизни: "Грецька богиня"
Христину Асмус поставили на місце після "п'яної" витівки: "На Кошкіну хочеш бути схожою, щоб Гарік повернувся»
Варто відзначити, що це архівні кадри, зроблені приблизно чотири роки тому, коли відома красуня вирішила поекспериментувати із зовнішністю.
Зараз модель повернулася до свого кольору волосся - темно-русявого.
"Ірина Шейк вирішила змінити імідж і не прогадала", - вважають автори поста, які вирішили нагадати про колишню блондинку.
За чотири години пост зібрав понад 2000 лайків і багато коментарів.
"Прогадала", "темненька була краще", "темною краще, благородніше", "звичайно не прогадала, коли стилістів купа😂", "красуня", "помолодшала👍", "красуня бомба🍒", "а мені подобається", "мені здається вона навіть лисою буде красуня", "Дешево виглядає, на жаль, але прогадала", " Прогадала... Була яскравіше", "типу вона така" піду куплю фарбу і пофарбуюся в блонд".... Еге ж... Там стилісти пихкали годин 5.... 😂 ", "Круто)))", " все пасує. Така нереальна красуня 😍", " та вона завжди класна!", "Як же вона крута", - написали користувачі мережі.
Нагадаємо, Ірина Шейк опублікувала новий кадр, зроблений під час професійної зйомки. Ірина трохи здивувала зовнішнім виглядом, адже постала в теплому светрі.
Нагадаємо, що Ірина Шейк знайшла несподівану заміну Куперу, фото з красенем облетіли мережу: "виявився відомим...".
Також Politeka писала, що Ірина Шейк показала, як виглядала 20 років тому: "Ех, були часи".