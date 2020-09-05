У Міністерстві соціальної політики України розповіли, які категорії громадян можуть розраховувати на виплати в 1712 гривень

Як передає Politeka.net, про метод розрахунку розповів заступник міністра відомства Віталій Музиченко в ефірі телеканалу "Україна 24" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця)

Відповідаючи на питання про розмір соцвиплати для людей з інвалідністю, чиновник розповів, яким чином розраховується сума.

"Тут питання-пенсія або соціальна допомога. Тому що більшість осіб з інвалідністю, так як вони ставилися до непрацездатної категорії населення або взагалі не мають трудового стажу, або його мають менше ніж необхідно для призначення пенсій — в такому випадку призначається державна соціальна допомога, яка дорівнює 100% прожиткового мінімуму, на сьогодні - 1712 грн", - зазначив заступник міністра.

Нагадаємо, депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат.

Автори ініціативи пропонують розширити список грошових виплат, за прострочення яких українцям належить компенсація. У нього хочуть додати пенсію, щомісячне довічне утримання, соціальну допомогу, зарплати, стипендії та суму індексації доходів.

У згаданому законі вказані також джерела фінансових надходжень. У пояснювальній записці члени комітету зазначили, що поправки не призведуть до додаткових витрат державного бюджету.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

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