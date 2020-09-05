Настя Каменських показала, як проводить вечір з пляшкою текіли

Популярна українська співачка розповіла про свій новий успіх і поділилася відповідним фото в Instagram. Про це пише Politeka.net.

Напередодні зірка випустила кліп на свою нову пісню A Huevo в латиноамериканському стилі, що став вже традиційним для неї. Менше ніж за півдня відео набрало мільйон переглядів, чому дуже зраділа Каменських. З цієї нагоди вона порадувала фанатів новим фото у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На фото Настя позує вдома перед камерою зі щасливою посмішкою на обличчі. В руках у співачки пляшка текіли, якою вона вирішила відзначити свій успіх.

"Сьогодні приводом відсвяткувати буде не тільки п'ятничний вечір, а й 1 000 000 переглядів #AHUEVO менше ніж за пів дня. Хлопці, мені так приємно, що Вам подобається! І звичайно, що за вечір п'ятниці без текіли!",- написала зірка.

Вона додала, що візьме ще й сомбреро і побіжить «влаштовувати собі гарячий мексиканський вечір».

Шанувальники зірки активно коментують її пост.

"Вітаю! Класний трек! Будемо танцювати до ранку!", "Ну все, Настя втомилася, Настя в запої", "вогонь", "значить чутки про вагітність сильно перебільшені", "ти як завжди просто супер", - пишуть люди.

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