Настя Каменских показала, как проводит вечер с бутылкой текилы

Популярная украинская певица рассказала о своем новом успехе и поделилась соответствующим фото в Инстаграм. Об этом пишет Politeka.net.

Накануне звезда выпустила клип на свою новую песню A Huevo в ставшем уже традиционным для нее латиноамериканском стиле. Меньше чем за полдня видео набрало миллион просмотров, чему очень обрадовалась Каменских. По этому случаю она порадовала фанатов новым фото в своем Инстаграм, пишет Politeka.net.

На фото Настя позирует дома перед камерой со счастливой улыбкой на лице. В руках у певицы бутылка текилы, которой она решила отметить свой успех.

«Сегодня поводом отпраздновать будет не только пятничный вечер, но и 1 000 000 просмотров #AHUEVO меньше чем за пол дня. Ребята, мне так приятно, что вам нравится! И конечно, что за вечер пятницы без текилы!», - написала звезда.

Она добавила, что возьмет еще и сомбреро и побежит «устраивать себе горячий мексиканский вечерок».

Поклонники звезды активно комментируют ее пост.

«Поздравляю! Классный трек! Будем танцевать до утра!», «Ну всё, Настя устала, Настя в запое», «Огонь», «Значит слухи о беременности сильно преувеличены», «Ты как всегда просто супер», - пишут люди.

Напомним, Каменских с неудачной прической перепутали с Седоковой: «Ого, Настенька, вы…».

Как сообщала Politeka, Каменских без стыда похвасталась упругими формами, приспустив рубашку: "Потап пропустил самое интересное".

Также Politeka писала, что Настя Каменских украсила бюст дверными замками, кадры дерзости.