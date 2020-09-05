Дочка Алли Пугачової і Максима Галкіна Єлизавета вперше засвітилася за партою в шкільній формі

Цього року знаменита російська співачка і її чоловік-шоумен вперше віддали своїх дітей Гаррі і Лізу в школу. Брат і сестра будуть вчитися в приватній підмосковній гімназії на Рубльово-Успенському шосе, неподалік від села Грязь, де живе сімейство.

Раніше подружжя ділилося кадрами зборів дітей до школи і їх повернення додому, проте тепер на одній з фан-сторінок з'явилося фото маленької Єлизавети в класі. Про це пише Politeka.net.

На знімку дівчинка позує за партою з піднятою рукою. На ній сувора форма гімназії, що підкреслює образ старанної учениці. Світле волосся Лізи зібране в оригінальну, але при цьому акуратну зачіску.

"Ліза в школі", - йдеться в підписі до фото.

Шанувальники зіркового подружжя активно коментують знімок.

"Блін Ліза нікому там не дасть відповісти...бідні однокласники", "Все!! Вангую - буде кругла відмінниця! Один тільки погляд чого вартий", "красива учениця вона буде зірка в школі, стільки подружок буде у неї", "юний вундеркінд", "Лапочка! Така милашка! Ось молодчинка... вже руку піднімає, знайка наша", "відмінниця 100%. Навіть не сумніваюся! Дуже обов'язкова за характером на наших очах росла!",- пишуть люди.

Нагадавши, пустотливі діти Галкіна і Пугачової розповіли про перші дні в школі.

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