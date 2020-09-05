Все, що ви могли пропустити

Депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат

З такою ініціативою 4 вересня виступив парламентський комітет Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів.

"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№ 3817)", - зазначено в повідомленні.

У пояснювальній записці члени комітету зазначили, що поправки не призведуть до додаткових витрат державного бюджету.

Курс валют в Україні 5 вересня застигне перед грандіозним падінням, долар і євро розірвуть гривню «на шматки»

Так, Долар з Понеділка несподівано набере. Торги почнуться з + 4,09 гривні. Очікується, що гривні вдасться стримувати «натиск» валюти.

Євро також подорожчає. З Понеділка за банкноту номіналом в сто євро доведеться віддати більше на 12,7 гривні.

Курс валют в Україні 5 вересня буде виглядати наступним чином.

З першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%

Так, фахівець Руслан співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.

На думку іншого експерта Оксани шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат в 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики.

Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.

Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.

Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити

Також Politeka писала про нових доплатах до пенсій, в Раді повідомили, кого готуються радувати: "ми очікуємо 15 Вересня..."









