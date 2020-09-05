Депутати Верховної Ради запропонували ввести грошові компенсації за затримку пенсій, зарплат та інших виплат
"Члени комітету вирішили рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу проект закону Про внесення змін до Закону "про компенсацію громадянам втрати частини доходів у зв'язку з порушенням термінів їх виплати" (№ 3817)", - зазначено в повідомленні.
У пояснювальній записці члени комітету зазначили, що поправки не призведуть до додаткових витрат державного бюджету.
Розкута Тіна Кароль зняла трусики й назвала вирішальну дату: "Міс Балан"
Екс-чоловік Ані Лорак Мурат знайшов своє щастя в обіймах красуні-брюнетки: "Шикарна пара"
"Ощадбанк" терміново попередив власників карт, залишилося менше місяця: "До 1 жовтня..."
Довгонога дочка Христини Орбакайте розхвилювала великим розміром: "вже така доросла"
Курс валют в Україні 5 вересня застигне перед грандіозним падінням, долар і євро розірвуть гривню «на шматки»
Так, Долар з Понеділка несподівано набере. Торги почнуться з + 4,09 гривні. Очікується, що гривні вдасться стримувати «натиск» валюти.
Євро також подорожчає. З Понеділка за банкноту номіналом в сто євро доведеться віддати більше на 12,7 гривні.
Курс валют в Україні 5 вересня буде виглядати наступним чином.
З першого січня 2021 року розмір мінімальної зарплати збільшиться на 20%
Так, фахівець Руслан співак припускає, що залишити ставку на колишньому рівні, а саме 6%, допоможе збільшення розмірів зарплат у вересні.
На думку іншого експерта Оксани шведи, велику роль при визначенні ставок зіграє зростання зарплат в 2021 році, який здатний створити передумови зміни монетарної політики.
Експерти розповіли, як підвищення "мінімалки" вплине на визначення облікової ставки.
Нагадавши, пенсії в Україні зростуть вже з вересня, в Кабміні зробили заяву: кому світить надбавка.
Як повідомляла Politeka, пенсію не отримають багато українців, влада боялася безпосередньо про це говорити
Також Politeka писала про нових доплатах до пенсій, в Раді повідомили, кого готуються радувати: "ми очікуємо 15 Вересня..."