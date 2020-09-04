Російська модель Анастасія Квітко, яку називають копією американської ікони стилю Кім Кардаш'ян, похвалилася розкішною фігурою в облягаючому вбранні

Про це повідомляє Politeka з посиланням на фан-сторінку зірки в TikTok.

Так, на опублікованих кадрах Квітко позує в облягаючих штанях і топі, виконуючи запальний танець на камеру. Кадри ніяк не були підписані, хоча її шанувальник прийшли в захват від побаченого.

«Ох ти ж...», «хороший курдюк», «вогонь», «класно дитинко, дуже красива», «пішла на прогулянку баранчика», «така гаряча, що можна обпектися», «дитинко, ти просто вищий клас», «жесть», - пишуть її шанувальники.

До цього ми розповідали, що російська модель Анастасія Квітко, більш відома як російська Кардаш'ян, вразила виглядом бюста в короткій куртці.

Близько шести років тому модель зареєструвалася в Instagram і почала публікувати в соціальній мережі свої фото, причому більшість з них зроблені в певному стилі. Дівчині подобається дивувати образами в бікіні, тому вона приміряє самі незвичайні зі всіляких дизайнів і вражає публіку кожен раз провокативними позами.

Нагадаємо, що Анастасія Квітко не втримала соковиті форми, натягнувши занадто маленьке бікіні: "це просто мед!".

А ще Politeka писала, що Анастасія Квітко показала свою "Кім «у відвертому купальнику:»Вау, світиться".

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