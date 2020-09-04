Российская модель Анастасия Квитко, которую называют копией американской иконы стиля Ким Кардашьян, похвасталась роскошной фигурой в облегающем наряде

Об этом сообщает Politeka со ссылкой на фан-страницу звезды в TikTok.

Так, на опубликованных кадрах Квитко позирует в облегающих штанах и топе, исполняя зажигательный танец на камеру. Кадры никак не были подписаны, хотя ее поклонник пришли в восторг от увиденного.

«Ох ты ж…», «хороший курдюк», «огонь», «классно детка, очень красивая», «пошла на прогулку барашка», «такая горячая, что можно обжечься», «детка, ты просто высший класс», «жесть», - пишут ее поклонники.

До этого мы рассказывали, что российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, поразила видом бюста в короткой куртке.

Около шести лет назад модель зарегистрировалась в Инстаграм и начала пубилковать в социальной сети свои фото, причем большинство из них сделаны в определенном стиле. Девушке нравится удивлять образами в бикини, поэтому она примеряет самые необычные из всевозможных дизайнов и поражает публику каждый раз провокативными позами.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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