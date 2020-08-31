Знаменитая российская модель Анастасия Квитко, более известная как русская Кардашьян, поразила видом бюста в короткой куртке

Около шести лет назад модель зарегистрировалась в Инстаграм и начала пубилковать в социальной сети свои фото, причем большинство из них сделаны в определенном стиле. Девушке нравится удивлять образами в бикини, поэтому она примеряет самые необычные из всевозможных дизайнов и поражает публику каждый раз провокативными позами.

Однако, иногда Квитко делится и простыми домашними фото или селфи из отдыха. На одном из таких пышногрудая модель бесстыдно расстегнула куртку, под которой совсем не было белья и показала свои достоинства на камеру. При этом упругая грудь Насти едва ли была прикрыта одеждой, впрочем, девушка совсем не смутилась столь пикантного кадра:

«Понятия не имею, что случилось с качеством этой фотографии сегодня 🤷🏼‍♀️», - написала Квитко под постом.

Вот как реагируют фанаты:

«Она - это бомба замедленного действия», «Только зрелищно !!! Я тебя люблю, но не сжимай так сильно 💕», «Уфффф 🔥🔥🔥 это супер горячо», «Картинка, которая меня достала!», «Мило ты скучаешь», «Прекрасные губы», «Боже, они огромные», «Вот это да», «Почему некоторые из ваших очков маленькие? Не соответствует твоему лицу ..», «Самые лучшие подружки».

Не секрет, что молодая модель имеет нестандартные для девушек своей профессии формы. Еще в начале работы при росте 161 см она весила 71 кг! Причем знаменитость наотрез отказалась от похудения, чтобы ее принимали именно в таком виде. Девушка заявляет, что не делала операций, хотя в сети есть ее фото в подростковом возрасте, подтверждающие обратное.

Чтобы привлекать как можно больше внимания к себе, эпатажная модель старается каждый день показывать в Инстаграм провокационные кадры в бикини. Квитко не только не стесняется необычно-пышных форм, но еще и всяческими способами пытается их подчеркнуть. На одном из кадров она примерила белое бикики с поясом на груди. Причем девушка явно прогадала с размером и надела купальник на несколько размеров меньше, что не смог удержать ее грудь в столь крошечной ткани.

Напомним, что Анастасия Квитко не удержала сочные формы, натянув слишком маленькое бикини: "Это просто мед!".

А еще Politeka писала, что Анастасия Квитко показала свою «ким» в откровенном купальнике: «Вау, светится».

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