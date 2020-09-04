Російська модель Олена Преснякова показала, як розважається зі своїм чоловіком Микитою, онуком Алли Пугачової

Як передає Politeka.net, дівчина опублікувала на своїй сторінці в "Instagram" короткий ролик, на якому прогулюється зі своїм благовірним по місту. Олена вбралася в тонкий чорний топ, під який не одягла бюстгальтер. Поверх модель накинула хутряну жилетку, яку приспустила на плечі. Образ довершили сині джинси.

За її спиною можна помітити Микиту Преснякова, який вийшов на прогулянку в футболці і білих штанях. На шиї музикант пов'язав світшот, ймовірно, було ще занадто жарко і теплий одяг тут виявився зайвим.

"Насолоджуємося останніми теплими днями", - підписала кадри Олена.

Раніше Олена Преснякова показала кадри своєї прогулянки по Москві. Дівчина сфотографувалася на одній з вулиць в чорному костюмі з піджака і шорт вище коліна. Поверх піджака Краснова пов'язала чорний ремінь, а ось під нього, судячи з фото, нічого не одягла. Образ моделі доповнила чорна сумка, масивна прикраса на шиї і яскравий макіяж. Олена Преснякова продемонструвала свою майстерність моделі, застигаючи заради знімків в впевнених позах. На одному зі знімків дівчина присіла на бордюр і посвітила оголеними ногами.

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