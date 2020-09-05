Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова захопила виступом в яскравому образі

Як повідомляє Politeka.net, знаменитість опублікувала відеозапис в мікроблозі "Instagram" (щоб подивитися, скрольте сторінку до кінця). На цей раз Ольга Бузова з'явилася на сцену в блискучому костюмі: короткий топ підкреслив її бюст і зробив акцент на плоскому животику, а обтягуючі штани виділили її струнку фігуру. Образ доповнив яскравий макіяж з блискітками і зачіска у вигляді хвоста. Під час виконання пісні вона спокусливо потрясла стегнами в запальному танці.

"Ловіть мій кавер на пісню XO і шматочок мого вайба з виступу в Вічному Контакті", - поділилася Ольга Бузова.

Користувачі соціальної мережі захопилися виступом співачки і залишили їй багато приємних коментарів:

"Ти принадність, 🔥 бомба 💣"; " дуже круто! Оля, ти молодець 😍❤🔥"; " краще оригіналу!"; "Розумничка наша, крута версія 😍❤️❤️🔥🔥"; "Запальничка ! 💖 "; "красуня❤️❤️у тебе найкращі треки🔥 🔥продажай в тому ж дусі 😍 Ти - наша королева 👑 ❤ ️найкраща❤️❤️❤️❤️❤️"; "нереальна 🤤😻👸🏻♾❤️"; "Законно бути такою класною?"; "Мені здається або я помиляюся,що це Брітні Спірс на початку кар'єри".

Нагадавши, Бузова в костюмі покоївки потрясла одкровенням про життя до слави.

А ще Politeka писала, що епатажна Бузова розбурхала різкою зміною іміджу, зірку не впізнати.

Також Politeka повідомляла, що розпалена Бузова змінилася до невпізнання, фото вражає.