С первого января 2021 года размер минимальной зарплаты увеличится на 20%

Эксперты рассказали, как повышение "минималки" повлияет на определение учетной ставки.

Так, специалист Руслан Спивак предполагает, что оставить ставку на прежнем уровне, а именно 6%, поможет увеличение размеров зарплат в сентябре.

По мнению другого эксперта Оксаны Шведы, большую роль при определении ставок сыграет рост зарплат в 2021 году, который способен создать предпосылки изменения монетарной политики, пишет ubr.ua.

Банкир Роман Лепак сообщил, что сентябрьское повышение минималки на 6% немного повлияет на рост потребительских цен на фоне замедления увеличения зарплат во время карантина.

Как отметил Лепак, повышение зарплаты на 20% с 1 января 2021 года заметно отразится на инфляции. Тогда от НБУ потребуется перейти к более сдержанной монетарной политике, а значит некоторого повышения учетной ставки в первом квартале 2021 года.

Эксперт Александра Печерицына сообщил, что рост "минималки", скорее всего, ускорит инфляцию, а также будет отслеживаться центробанком в течение просмотров учетной ставки.

Специалист Сергей Колодий тоже уверен, что повышение зарплат с 1 января и 1 июля 2021 года грозят значительными проинфляционными ожиданиями.

Напомним, с 1 сентября медработникам повысят зарплаты на 25%, 50% и 75%, а размер обновленной выплаты будет зависеть от их категории.

Глава МОЗ Максим Степанов также заявлял, что зарплата врачей в среднем после повышения с 1 сентября вырастет на 3,5 тысяч, среднего персонала - на 2,5 тысяч, а для младших медсестер - на 1250 гривен.

Напомним, Кабмин повысил зарплаты украинцам, кому повезет больше всего: "Свыше 10 тысяч гривен...".

Как сообщала Politeka, существенная прибавка к зарплате, кто станет богаче уже в сентябре.

Также Politeka писала, что украинцев предупредили о негативных последствиях повышения зарплат.