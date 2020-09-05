Зірки готові на все заради того, щоб їх фігури були стрункими, але іноді навіть можуть перестаратися
У гонитві за красою знаменитості іноді не помічають, як гроблять себе дієтами, передає Politeka.net.
Російська актриса Христина Асмус завжди хоче виглядати бездоганно будь то на зйомках в журналах або кіно. Зірка зізналася в одному з інтерв'ю, що досягти стрункої фігури їй допомогла дієта. Акторка виснажувала себе, з'їдаючи лише одне яблуко і запиваючи чашкою кави в день. Хоч і форми красуні зараз гідні захоплення, вона все-таки закликала не повторювати за нею.
Кайлі Дженнер володарка пишних форм, чим і прославилася у всьому світі. Однак були часи, коли красуні все ж довелося худнути. Після народження дочки світська левиця швидко скинула 15 зайвих кілограмів, чим шокувала фанатів.
Кім Кардашьян, як і її сестра, Кайлі, володіє великими формами, але все ж вирішила трохи скорегувати свою вагу. Кім схудла на 53 кілограми, завдяки кетодієті. Зірка знизила вживання у своєму раціоні їжі з вуглеводами, їла гарбузовий суп, салат з лососем і овочеві чіпси.
Анджеліна Джолі у свій час перестаралася з дієтами. Красуня просто "стукала кістками", і шанувальники стали хвилюватися за її здоров'я.
Пізніше з'ясувалося, що зірка сиділа на злаковій дієті: актриса вживала в їжу гарбузове і лляне насіння, а також «найдавніші злаки» – просо, гречку, кіноа (кінву) і горіхи в невеликій кількості.
Російська співачка Поліна Гагаріна здивувала витонченою фігурою після схуднення на 20 кілограмів. Артистка півроку харчувалася певними продуктами: один день рисом, інший — тільки овочами, третій — вареною куркою. А щоб уникнути нічних зривів Поліна нічого не їла після шостої вечора.
Нагадаємо, що Асмус пішла у відрив зі скандально відомим актором, несподівані кадри: «Христину не впізнати».
Як повідомляла Politeka, розбита Асмус, яка кинула дочку з Харламовим, нарвалася на жорстку критику.
Також Politeka писала, що Асмус в зухвалому міні з рожевим волоссям блиснула принадами перед Охлобистіним: «Дюймовочка».