Зірки готові на все заради того, щоб їх фігури були стрункими, але іноді навіть можуть перестаратися 

У гонитві за красою знаменитості іноді не помічають, як гроблять себе дієтами, передає Politeka.net

Російська актриса Христина Асмус завжди хоче виглядати бездоганно будь то на зйомках в журналах або кіно. Зірка зізналася в одному з інтерв'ю, що досягти стрункої фігури їй допомогла дієта. Акторка виснажувала себе, з'їдаючи лише одне яблуко і запиваючи чашкою кави в день. Хоч і форми красуні зараз гідні захоплення, вона все-таки закликала не повторювати за нею.

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Кайлі Дженнер володарка пишних форм, чим і прославилася у всьому світі. Однак були часи, коли красуні все ж довелося худнути. Після народження дочки світська левиця швидко скинула 15 зайвих кілограмів, чим шокувала фанатів. 

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🤍🤍✨✨

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Кім Кардашьян, як і її сестра, Кайлі, володіє великими формами, але все ж вирішила трохи скорегувати свою вагу. Кім схудла на 53 кілограми, завдяки кетодієті. Зірка знизила вживання у своєму раціоні їжі з вуглеводами, їла гарбузовий суп, салат з лососем і овочеві чіпси.  

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Hindsight’s 2020

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Анджеліна Джолі у свій час перестаралася з дієтами. Красуня просто "стукала кістками", і шанувальники стали хвилюватися за її здоров'я. 

Пізніше з'ясувалося, що зірка сиділа на злаковій дієті: актриса вживала в їжу гарбузове і лляне насіння, а також «найдавніші злаки» – просо, гречку, кіноа (кінву) і горіхи в невеликій кількості. 

People are becoming very concerned about Angelina Jolie's health Angelina Jolie is looking abnormally thin these days...

Gepostet von FREE 4 ALL am Montag, 18. April 2016

Російська співачка Поліна Гагаріна здивувала витонченою фігурою після схуднення на 20 кілограмів. Артистка півроку харчувалася певними продуктами: один день рисом, інший — тільки овочами, третій — вареною куркою. А щоб уникнути нічних зривів Поліна нічого не їла після шостої вечора.

Полина Гагарина рассказала о секрете своего похудения на 40 килограммов http://myinforms.com/ru/a/7908399-polina-gagarina-rasskazala-o-sekrete-svoego-pokhudenija-na-40-kilogrammov/

Gepostet von Myinforms-Стиль Жизни am Montag, 25. Mai 2015

Нагадаємо, що Асмус пішла у відрив зі скандально відомим актором, несподівані кадри: «Христину не впізнати».

Як повідомляла Politeka, розбита Асмус, яка кинула дочку з Харламовим, нарвалася на жорстку критику.

Також Politeka писала, що Асмус в зухвалому міні з рожевим волоссям блиснула принадами перед Охлобистіним: «Дюймовочка».